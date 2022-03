La primera noche de Carnaval 2022 fue un éxito en Malvinas Argentinas

El Carnaval de la Familia abrió con el desfile de Bomberos Voluntarios del distrito y luego pasaron las murgas del Multiespacio Inclusivo Municipal “Suyay” y la de los abuelos de la Colonia Municipal. Luego fue el turno de los 15 centro murgas: “Hechizados por el Carnaval” de Grand Bourg, “Los elegantes de Manuel Alberti” (Pilar), “Los únicos de Villa de Mayo”, “Los Matadores” de Grand Bourg, “Sentimiento Murguero” de Tortuguitas, “Alegría Carnaval” de Tierras Altas, “Los demonios de Polvorines”, “Los majestuosos del ritmo” de Grand Bourg, “Los sonideros de Villa del Carmen” de Villa de Mayo, “Los rebeldes de la noche” de Los Polvorines, “Unidos por una pasión” de Grand Bourg, “Los guasones de Malvinas” de Villa de Mayo, “Los bufones de San Pablo” de José C. Paz, “Los magnates de Km 30” de Ing. Adolfo Sourdeaux, “Los rompe bolas” de Ing. Adolfo Sourdeaux.

