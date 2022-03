San Fernando disfrutó la primera noche de su Gran Corso Familiar, que continuará lunes y martes

La entrada es totalmente gratuita, no se permite el ingreso con bebidas alcohólicas. En caso de lluvia, los eventos pueden ser reprogramados.

Por último, Gilberto, que vino de Venezuela y fue con su familia, dijo: “Primera vez que asisto a este evento; me parece muy bien el trabajo, la dedicación, la constancia desde la primera comparsa que pasa”.

Maxi, que vive en Virreyes y concurrió junto a su mujer, afirmó: “Me parece buenísimo que se pueda volver a hacer después, la verdad que me encanta”.

Hasta que el tiempo lo permitió, desfilaron Centros de Murga locales y se entregaron numerosos premios a partir de juegos y concursos. Participaron como invitados especiales el ídolo de Tigre Carlos ‘Chino’ Luna, la ex campeona mundial de boxeo Érica ‘La Pantera’ Farías y el conductor Mariano De La Canal; todos ellos vecinos de San Fernando.