Manada de Vicente López violó a una joven en Palermo: Militaban para el kirchnerismo

No es la primera vez que un militante del kirchnerismo de Vicente López es acusado de violación. En el año 2018, Gustavo Matías, ex hombre de La Cámpora y de la agrupación “La Néstor Kirchner”, fue acusado de abuso por parte de una joven de esos espacios políticos.

Personal del SAME asistió a la damnificada la cual fue trasladada al Hospital Rivadavia, con diagnóstico inicial de “intoxicación etílica y posterior evaluación”.