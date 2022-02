Tras la caída del árbol, que provocó la rotura del portón de una casa, se dio aviso a la Municipalidad mediante el programa “Ojos en Alerta”. Personal de Defensa Civil trabajó en el lugar para removerlo y no hubo que lamentar heridos

Un árbol cayó en una calle de San Miguel y destruyó el portón de una casa en medio del intenso temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

No fue tragedia de milagro: Un árbol cayó y casi destruye una casa en San Miguel