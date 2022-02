San Fernando realizó la fiesta de cierre de la Colonia de Verano de Adultos Mayores

Y su amiga Norma concluyó diciendo: “Venir a esta Colonia es una maravilla, porque lo disfrutamos muchísimo, tenemos un montón de actividades para hacer que nos ofrecen diariamente los coordinadores que nos cuidan. Estamos en la pileta, hacemos un montón de deportes y lo súper aprovechamos pasando un verano maravilloso cerca del río. Todo una maravilla. Vengo con mi marido y amigos todos los días de la semana y lo disfrutamos a full. Estamos super satisfechos, más no podemos pedir”.

Arnaldo, vecino de Victoria, dijo: “Desde que empezó la Colonia, vine casi todos los días. Acá estoy con mi pareja y unos amigos que me invitaron a venir hace unos dos años. Es muy bueno, las personas mayores lo necesitamos para no quedarnos encerrados en casa, y esto te levanta, se comparte. Está genial, reconforta el alma”.