Vecinos de San Isidro preocupados por zapatillas colgadas en el cableado

“Hay un grupo de jóvenes que frecuentan la ermita -Paseo de la Virgen-, hacen grafitis, y demás, pero sabemos que no fueron ellos, por lo que pedimos estar atentos”, agregan.

Vecinos del centro de San Isidro, en contacto con SM Noticias, manifestaron preocupación por la aparición de zapatillas colgadas en el cableado de la calle Ituzaingó y Cosme Beccar. “Sabemos qué indican y nos preocupa que la Policía no haga nada”, señalan.