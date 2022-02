Karina Menéndez y Katopodis juntos en la reapertura de la Ruta N° 7 en Merlo

Por su parte, el Ministro Bonaerense Nardini destacó “Para poder estar hoy en Merlo, en la apertura de esta obra nacional, también trabajamos desde la provincia y el Municipio, poder llevar adelante el trabajo conjunto”, al tiempo que remarcó “La obra pública genera un triple impacto, no sólo dignifica, sino que también genera accesibilidad y empleo”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com