“Es importante sumar espacios a nuestra gestión”, dijo Zamora tras incorporar al partido Fuerza Vecinal a su gobierno municipal

Haciendo un repaso de su labor al frente del municipio, Zamora declaró: “Hemos trabajado mucho en políticas que hacen al desarrollo del deporte, con más de diecisiete polideportivos, así como en el desarrollo de la salud, con veintidós centros de salud y tres unidades de diagnóstico inmediato, pero nos falta un escalón más, que es la construcción de un hospital de alta complejidad para los vecinos”. Profundizando en ello, el jefe comunal manifestó que “el hospital de Pacheco hoy no tiene la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de los vecinos”. “El próximo mes estaremos llamando a licitación a la primera etapa de la construcción del nuevo hospital”, dijo el mandatario, quien, además, anunció que próximamente se comenzará la construcción de un teatro en El Talar.

