Julio Zamora recibió al Jefe de Seguridad de la Embajada de Israel en el marco de una capacitación al personal policial de Tigre

La jornada surgió como propuesta por parte del Vicepresidente del Club Náutico Hacoaj, Daniel Szylder, y su director de seguridad, Martín Goldman. Durante el encuentro, comisarios y subcomisarios de las distintas dependencias del distrito fueron instruidos en temas como: posición táctica, interrogatorio (tipos de preguntas, cómo preguntar, lenguaje no verbal, lenguaje corporal, señales sospechosas) y chequeo físico, entre otros.

