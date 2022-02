Se preparan cambios estructurales en el Gabinete Municipal de San Miguel

Si bien no se tiene decidido el nombre que tendrá esta nuevo consejo, se sabe que quienes lo integrarán serán el expresidente del Concejo Deliberante Hugo Reverdito, el exsecretario de Gobierno José Richards, el concejal Cristián Méndez y el titular del área de Infancia y Familia Pablo de la Torre.

En principio, las secretarías pasarán de 12 a 8 y se espera que los encargados de cada área sean cuadros jóvenes y técnicos con capacidad de gestión. Si bien no hay confirmación, se espera que las carteras de Comunicación, Bienestar Familiar e Infancia y Familia no continúen.

De todas maneras, esta vez se espera un cambio profundo dentro del organigrama municipal. Según trascendidos, las modificaciones no solo serán de nombres sino estructurales y vendrán acompañada de la reducción de secretarías y la creación de una especie de consejo asesor.

Hace unos días que se viene hablando de una modificación en el gabinete municipal de San Miguel. En principio esto no toma a nadie por sorpresa, puesto que suele ser costumbre en la gestión iniciada por Joaquín de la Torre y continuada por Jaime Méndez, el hecho de darle movilidad a los cargos.