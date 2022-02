El violento asaltante se hizo con una riñonera y un teléfono móvil, y no conforme con eso, le dio una culatazo en la cabeza, señal del desprecio por la vida, incluso por la propia. Con su cómplice escaparon y el hombre fue asistido por vecinos del lugar.

Motochorros lo asaltan, no se resiste, pero igual le dan un culatazo