Diputados se manifestaron respecto al acuerdo con el FMI

“Nosotros no estamos de acuerdo con aumentar impuestos ni con que la variable sean los jubilados, entonces discutiremos en el Congreso la letra chica, es decir, por donde es que se va a achicar el Estado para poder honrar las deudas”, aseguró.

Por su parte, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, expresó que, desde su partido, “manifestamos que el default no es una opción” y están dispuestos a “acompañar al gobierno en el refinanciamiento de la deuda”. Sin embargo, recalcó: “no conocemos la letra chica”.

Respecto al acuerdo, el diputado Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos, indicó que “pareciera que la decisión del Poder Ejecutivo será ingresarlo por la Cámara de Diputados así tendremos que dar el puntapié inicial nosotros” y expresó que “es un tema que hubiese preferido no tratar”. “Hubiese preferido que el Fondo Monetario Internacional forme parte del pasado de la historia de nuestro país y no de este presente tan complejo y tan difícil que nos toca transitar a todos los argentinos y argentinas”, señaló.