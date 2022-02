Finalizando el acto, Sujarchuk afirmó que “no hay un rincón del partido de Escobar en el que no hayamos hecho una obra”. “Me comprometo a que este año será el mejor de los siete que llevamos de gestión, vamos a hacer muchísimo”, cerró Sujarchuk.

“A la gestión anterior este tipo de obras le importaba un comino”, arrancó su discurso Sujarchuk, asegurando que se trataba de “un sector político que mira números, y no personas”. “Para nosotros lo que vale es nuestra calidad humana, nuestro corazón”, se diferenció el intendente en licencia, sentenciando que “Maquinista Savio merece lo mismo que todas las demás localidades, ya no es el patio trasero de Escobar”.

“Maquinista Savio ya no es el patio trasero de Escobar”, dijo Sujarchuk al inaugurar la ampliación de la huerta agroecológica en la localidad