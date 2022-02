“Es calle Piñero entre Einstein y Alfredo Nobel, en José C. Paz, lo que hay en la calle no solo es agua servida, también es materia fecal que tiran desde una un pasillo lindante a una grande. El olor es insoportable y con la lluvia se cubre toda la calle y sube a las veredas”, cuentan en contacto con SM Noticias.

“Tiran materia fecal a la calle”, denuncia vecino de José C. Paz

José C. Paz