Continúa la vacunación a niñas, niños y adultos en escuelas de San Fernando

En la Escuela Primaria 6 Victoriano Montes (Av. Perón y Arenales), donde se llevó a cabo la jornada de vacunación, el Secretario de Salud municipal, Marcelo Campos, dijo: “Este es el primer grupo de escuelas que serán un total de 23 entre públicas y privadas, con la idea de llegar a todos los niños que no estén vacunados o necesiten una dosis de refuerzo para que puedan comenzar seguros el ciclo escolar”.

