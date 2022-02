La Colonia de Personas con Discapacidad de San Fernando festejó el final de la temporada

Por su parte, Keyla agregó: “Me parece divertido estar con profesores, con los amigos que conocí. Y lo que más me gusta es practicar Patín”. A su vez, Pilar dijo: “Me divierto, porque tengo amigos, compañeros, y disfruto todos los juegos”.

En cuanto a los colonos, Emanuel dijo: “Contento, la verdad que venimos trabajando desde enero. Agradezco a todos los profes que se han ocupado de nosotros, y también muy agradecido con los Directores. Me siento feliz estando con los compañeros de todos los grupos y me enorgullece muchísimo, porque los profes vienen trabajando con nosotros desde hace años”.

“Una alegría que no se termina acá, porque seguimos con actividades durante todo el año, así que los esperamos con muchas más”, enfatizó el funcionario y completó: “Es muy importante para nosotros, y agradecemos a toda la familia por la colaboración y a los profesores que han participado este verano. Estamos muy alegres por haber podido disfrutar un verano más junto a ellos”.