Se realizó el Pre Ayacucho en Malvinas Argentinas

El último fin de semana, en las inmediaciones del Palacio Municipal, se realizó la selección de los representantes para la sub sede Malvinas Argentinas, quienes viajarán al Certamen Nacional de Canto Folclórico en la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires.

