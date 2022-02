¿Cómo gestionar la tienda online de tu empresa?

Esperamos que esta nota te haya resultado útil para iniciarte en el conocimiento del e-commerce. No podemos dejar de subrayar la importancia de obtener un training de e-commerce para empresas . De esta manera, vas a poder planificar cada acción y dirigirla hacia tus objetivos.

No basta con proporcionar buenos productos y una experiencia de compra online fluida, los clientes se sienten más atraídos por marcas que resulten amigables . Las redes sociales ya no son opcionales, son un canal fundamental de marketing y, si se quiere triunfar en la red, deberán aprovecharse de ello.

Hay un elemento en el que no se debe escatimar cuando hablamos de tiendas online y es el de brindar una adecuada atención al cliente . Afortunadamente, hay muchas formas innovadoras de relacionarse con los clientes, para que estos se sientan escuchados y tengan pronta solución a sus problemas (en caso de tener alguno). Se puede maximizar la satisfacción del cliente , las ventas y las captaciones, poniendo en la tienda un botón de chat en vivo. Es sencillo, asequible y es una excelente manera de forjar confianza y lealtad entre los clientes y la empresa.

Los datos que produce tu plataforma de e-commerce pueden llegar a ser confusos, pero no debes ignorarlos. Lo más probable es que necesites training en e-commerce para abordar la interpretación de datos. Esto ayuda a saber qué es lo que funciona y lo que no, cuál es el público, en qué momento prefieren comprar, cuáles son sus hábitos de compra, cómo acceden al sitio web y cuáles los sus productos más exitosos.

Algunas veces, los clientes abandonan un carrito de compra online sin completar la operación. Y puede ser difícil descifrar por qué lo hacen. Quizás no tienen su tarjeta a mano o se quedaron sin tiempo. Sea por lo que sea, vale la pena programar envíos de carritos de compra abandonados . Es una acción fácil que puede ayudarte a recuperar clientes. Si el número de usuarios que abandona carritos y no completa la compra es muy alto, quizás valga la pena estudiar qué está pasando con tu plataforma para solucionarlo.

Si tu empresa tiene un gran volumen de ventas, lo más inteligente es contratar personas que se encarguen de cada una de estas tareas. Porque, además, no solo debés hacerlas, sino también comunicarles el estado de ellas a tus clientes . Esto implica: actualizar el stock de productos en la plataforma de e-commerce, enviar el rastreo de envíos, programar entregas, etc. Parece sencillo, pero se complica a medida de que las ventas se eleven.

En este contexto, el training e-commerce para empresas es muy relevante, ya que, cuando nos enfrentamos a la incorporación de una nueva herramienta a nuestra organización, no alcanza con tenerla, sino que hay que saber utilizarla . De esta manera, podremos prever posibles problemas y sacarle el máximo provecho.