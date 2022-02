Búsqueda de Betiana Rossi: Rastrillajes finales en predio de Alianza

“Jamás se fue varios días, esta es la primera vez. Uno puede irse a caminar, a respirar un rato, pero solo por un rato. Yo presiento que está con alguien, que alguien la está cubriendo porque no creo que se anime sola a hacer esas cosas”, agregó Walter, quien también asegura que por los videos difundidos Betiana se fue por voluntad propia tras la pelea con su novio.

Esta mañana, fuerzas policiales rastrillaron por últimas vez el predio de los ex talleres ferroviarios Alianza, en Santos Lugares, lugar donde aparecieron las pertenencias de Betiana Rossi , vecina de la ciudad de Buenos Aires que fue vista por última vez en la zona , el día de su desaparición, el 7 de febrero último.