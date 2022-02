Con el Programa Buen Comienzo, San Martín acondicionó todas las escuelas y jardines públicos de la ciudad

A 10 años de la primera edición del Programa Buen Comienzo, el Municipio de San Martín junto a más de dos mil voluntarias, voluntarios, docentes, ex alumnos e integrantes de la comunidad educativa realizaron tareas de limpieza, arreglos y mantenimiento en escuelas y jardines de la ciudad.

