Malena Galmarini entregó los premios IronMan 5150, en Tigre, con AySA concientizando sobre el cuidado del agua

Yanina Minaglia, una de las finalistas, señaló: “La verdad que estoy muy emocionada porque la última semana estuve complicada con un tema de salud familiar y no pude prepararme demasiado. Estaba en la duda sobre si venir o no, pero decidí venir a disfrutar la competencia y la pude cumplir. Se sufrió, pero la verdad que impecable la organización y el circuito. Todo muy disfrutable”.

Luego de hacer entrega de los premios a las personas finalistas, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, expresó: “Este ya es el quinto IronMan que se corre en Tigre y siempre desde un lugar u otro estamos acompañando. Agradecerle de nuevo a Pablo y a los chicos de IronMan que nos permitieron acompañarlos y felicitar no solamente a quienes lograron el primer, segundo o tercer puesto, sino a todas y todos aquellos que lograron el objetivo de correr, de nadar, de andar en bici y de ponerse metas. El deporte es una escuela de vida y por eso desde AySA, desde el gobierno nacional, queremos acompañar no solamente este evento sino cada evento que tenga que ver con la salud y con el bienestar”.