El tránsito del lugar se vio entorpecido durante toda la mañana ya que las autoridades no dispusieron el retiro del auto del ingreso al cruce vehicular hasta llegado el mediodía.

Un viejo Renault 21 quedó dado vuelta en el túnel del ferrocarril San Martín en José C. Paz cuando, según testimonios, su conductor participada de una picada espontánea y perdió el control que lo llevó a chocar contra un muro lateral.

Ocurrió en la madrugada del domingo en el ingreso del paso bajo nivel de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de José C. Paz. Según fuentes, era un joven que corría picadas, y terminó volcado.

Corría picadas en el túnel de José C. Paz: Volcó

José C. Paz