El gobierno de Morón entregó nuevas netbooks Conectar Igualdad

“En este caso, la escuela no solo se ve alcanzada por el programa Conectar Igualdad sino que además hace poco abrimos una licitación para terminar una obra que empezamos en el 2014. La idea es que la comunidad educativa, no solo los chicos y las chicas, tengan buenas condiciones edilicias aptas para cursar”, consideró Ghi.

This site is protected by wp-copyrightpro.com