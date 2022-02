Juan Andreotti inauguró la nueva Plaza Memoria y Corazón, en el barrio San Jorge

Y Jorge, quien hace 40 años vive en el barrio, concluyó: “Espectacular como está quedando San Jorge, increíble respecto de lo que era antes, y cómo está ahora. Antes no se podía entrar por el barro, y hoy los chicos tienen plaza y se entretienen”.

Joana, quien vive a una cuadra, agregó: “Re linda, está re bien, espero que la cuiden. Acá en el barrio está lleno de chicos, por eso me parece bien. Mis hijos la van a poder disfrutar”.