Tres listas se disputarán la presidencia del Partido Justicialista de Tres de Febrero

Por otro lado, él funcionario del Ministerio de Salud nacional, Alejandro Collia, conformó una lista que lo tiene a él como candidato a presidente del PJ local. El ex titular de la cartera de Salud bonaerense supo ser también concejal del distrito.

En el marco de las elecciones provinciales del peronismo, la bajada de línea de las máximas autoridades partidarias estuvo vinculada a que prevalezca la unidad. En Tres de Febrero eso no ocurrió, y habrá tres listas para disputar la conducción del Partido Justicialista, hoy en manos del ex jefe comunal Hugo Curto.