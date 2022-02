Se licitaron obras para las escuelas 43 y 48 de Morón y Castelar

“Superamos las 40 obras que estamos ejecutando nosotros y otras las está ejecutando el Consejo Escolar. Para no superponer recursos y complementar esfuerzos, trabajamos con un objetivo compartido que es que el ciclo lectivo esté garantizado con las características edilicias que tienen que tener todos los establecimientos”, concluyó el jefe comunal.

En ese marco, el intendente Lucas Ghi detalló que “es una asignatura pendiente, una escuela que iniciamos en el fin de la etapa que nos tocó conducir hasta 2015”. “Estaba avanzada y lamentablemente después no tuvo continuidad por las autoridades que nos sucedieron. Ahora, a partir de una articulación con el gobierno provincial y el gobierno nacional, decidimos como un principio rector no sólo iniciar obras nuevas, sino terminar aquellas que dejaron a mitad de camino”, añadió.