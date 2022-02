Con una celebración familiar, Julio Zamora inauguró el espacio público 71 en el partido de Tigre

El vecino Franco, que solicitó en la delegación de Tigre Norte la creación del flamante espacio, dijo: “Me siento re contento por todo lo que hicieron. La plaza es muy linda y ojalá podamos cuidarla entre todos”. Berta, mamá del niño, agradeció al Municipio y expresó: “No me esperaba la mención del intendente Julio Zamora para con mi hijo, sin dudas fue algo muy emocionante. Estoy muy agradecida a él por la impronta de inclusión que le da a todas las plazas y sendas de la ciudad”.

En sus palabras, además, el jefe comunal destacó el avance de obras que se están llevando a cabo en la ciudad, como la puesta en valor de la avenida Juan B Justo -ex Ruta 197- con iluminación, ampliación de carriles y la repavimentación; el trabajo integral en la Ruta 9, desde el túnel de Henry Ford hasta General Pacheco; y la renovación de la Ruta 197, entre los puentes de General Pacheco y El Talar. A su vez, puntualizó en proyectos a futuro como la construcción del Hospital de Alta Complejidad, un nuevo teatro en El Talar y la pista de atletismo en el Polideportivo Sarmiento.