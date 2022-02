Diputados analizan el proyecto de Ley Agroindustrial

Sin embargo, el diputado consideró que “el problema es que, en esta materia, el Poder Ejecutivo no cumple”. En este sentido, explicó que en 2019 se votó la Ley de Solidaridad en la que se incluyó un artículo de segmentación de retenciones “que obligaba al Poder Ejecutivo a devolver parte del aumento de retenciones a pequeños productores de soja y cooperativas de todo el país” y que “por algún motivo que nadie supo explicar” el Ministerio de Economía decidió por decreto que “en vez de devolver las retenciones durante dos años, las devolvió solo durante un año, el 2020”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com