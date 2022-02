Colectivero atropelló y mató a una anciana en Castelar: Fue detenido

Las imágenes de las cámaras municipales dan cuenta que María del Carmen Presedo, de 73 años, cruzaba correctamente la avenida tras comprar en un supermercado de la zona. Mientras transitaba el paso peatonal para volver a su casa, fue arrollada por el colectivo que giraba hacia la derecha. El chofer no freno a pesar del golpe y arrastró a la víctima varios metros, lo que le causó la muerte al instante.

This site is protected by wp-copyrightpro.com