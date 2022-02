Con Aldo Rico y la ausencia del Frente de Todos, el Concejo Deliberante de San Miguel homenajeó a los veteranos de Malvinas

“No tengo conocimiento del motivo de la ausencia, realmente me parece una muestra de mezquindad política, pero sobre todo una falta de respeto a los veteranos y caídos en Malvinas”, expresó Jaime Méndez.

Aparentemente, el motivo fue que no se les permitió incluir sobre tablas un proyecto propio, aunque también se dice que la orden bajó desde el senador Luis Vivona.

Los demás ediles del FdT no se hicieron presentes en la sesión. Según pudo saber SM Noticias iban participar e inclusive estuvieron en la reunión de labores, pero horas antes anunciaron que no estarían.

La única edil presente que no responde al oficialismo fue Carmen Pérez, quien si bien es del Frente de Todos, no trabaja en conjunto con el resto del bloque opositor.

De la sesión también participaron las distintas agrupaciones de veteranos del distrito, entre los que estuvo el ex intendente Aldo Rico.

Estuvo presente el intendente Jaime Méndez en una sesión extraordinaria donde se aprobó una ordenanza que fijará actividades para realizar durante todo el año. La intención es rendirle tributo a los ex combatientes al cumplirse el 40 aniversario de la gesta.