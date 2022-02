Maestras de Hurlingham reclamaron mejoras edilicias: Las echaron

De la protesta participaron directoras y docentes de los jardines municipales, las que reclaman la reincorporación de las despedidas, con la amenaza latente de un paro el día lunes, ya que, a pesar de no haber iniciado el ciclo lectivo, el personal educativo ya acude a las aulas previo al inicio de las clases en marzo.

