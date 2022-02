Fernando Moreira será el presidente del PJ de San Martín, y la lista de congresales la encabeza Oscar Bitz

En el distrito hubo lista de unidad, y la misma estará encabezada por el jefe comunal. El dirigente de la Corriente Nacional de la Militancia y funcionario nacional será el primer congresal provincial por San Martín.

Tras varias horas de negociaciones entre todas las organizaciones que integran el peronismo local, quedó confirmada una lista de unidad de cara a las elecciones internas del Partido Justicialista de San Martín.

La única nómina estará encabezada por el intendente Fernando Moreira, quien será el nuevo titular del Consejo del Partido. Reemplazará al presidente saliente, el ministro Gabriel Katopodis.

Lauro Grande será el vicepresidente; y Diego Perrella el secretario general. También aparecen Aylen Katopodis, como secretaria de Juventud; Leandro Capriotti, como secretario de Finanzas, Rodrigo Estigarribia, como secretario de Relaciones Institucionales; y Jonatan Cifelli, como secretario de Actas.

En cuanto a la lista de congresales provinciales por el distrito, está encabezada por el dirigente de la Corriente Nacional de la Militancia y funcionario nacional, Oscar Bitz.

Afuera de todo quedó el Movimiento Evita, ya que su conductor, el diputado nacional Leonardo Grosso, pretendía la vicepresidencia, algo que no logró, y sin moverse un centímetro de su tesitura, no aceptó ningún otro ofrecimiento. Así, su espacio no está expresado en la lista de unidad lograda ayer por la noche.