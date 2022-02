Además de los bomberos que acudieron con tres móviles -rescate, incendio y sisterna-, en el lugar trabajaron miembros del SAME y de la Policía Provincial.

Una vez liberadas, fueron trasladadas al Hospital Mercante de José C. Paz con politraumatismos y contusiones. Se encuentran en estado delicado. Según versiones, venían de un bar y donde habían consumido alcohol y marihuana.

Las dos personas que viajaban en el coche debieron ser asistidas por los Bomberos Voluntarios de José C. Paz, ya que quedaron atrapadas dentro.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en Presidente Perón y Chile, cuando un colectivo de la línea 176 impactó contra un vehículo particular.

Dos personas quedaron atrapadas en un auto tras chocar con un colectivo en José C. Paz

José C. Paz