Clases de Tai-Chi en el Polideportivo 6 de San Fernando

Y Sandra, otra vecina del barrio, agregó: “Me gusta mucho. Es la primera vez que lo hacemos y me gustaría que el Tai-Chi se incorpore a la oferta. Yo practico Yoga desde hace muchos años por una indicación terapéutica, y es algo muy recomendable porque ayuda física, mental y espiritualmente”.

“El Tai-Chi busca que la persona se encuentre a sí misma. Consideramos que con la situación que hemos tenido a nivel social por el coronavirus, es fundamental que los polideportivos ofrezcan actividades donde la gente pueda no sólo relajarse, sino conectarse y conocer su propio cuerpo”. “Cuando a fines de febrero puedan visualizar la amplia variedad de actividades de cada polideportivo, los interesados -niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad- podrán anotarse on line o presencialmente. La práctica se ofrecerá desde marzo”, finalizó el funcionario.

El coordinador general de Campo de la Secretaría de Deporte, Lisandro Kolodny, detalló: “Estamos haciendo una clase demostrativa de Tai-Chi. Si las cosas resultan como queremos, estará incluido a partir de marzo dentro de las actividades del Polideportivo 6. Es algo que no se venía desarrollando, y escuchando la demanda de los vecinos y buscando actividades innovadoras, incorporamos esta actividad a la que invitamos adultos mayores y vecinos de este ‘poli’. La convocatoria supera ampliamente las 60 personas”.