Detrás de escena: La realidad de Puerta 8 y el trabajo invisible de las organizaciones sociales

Este jueves 10 de febrero, se realizó la Jornada Federal de las Juventudes en la plaza central del Barrio Churruca, ubicado en el distrito de Tres de Febrero. La jornada fue organizada por Casa Pueblo y Casa Esquina Libertad, donde se brindó asesoramiento psicológico, jurídico y talleres de acompañamiento y prevención de los consumos problemáticos entre otros.

En la tarde del jueves, en la plaza del Barrio Churruca, comenzaron a acercarse muchos vecinos y vecinas para ser asistidos en todo lo que ofrecían las organizaciones sociales en sus distintos puestos decorados con guirnaldas y colores distintivos de cada uno de ellos. Luego del ánimo tan tenso que vivió el barrio en las últimas semanas, los vecinos y las vecinas querían saber y conocer quienes habían estado detrás de la asistencia y acompañamiento de las distintas víctimas de todo lo ocurrido.

Fernanda Popolizio, coordinadora de Casa Pueblo de Tres de Febrero, cuenta que uno de los mayores desafíos que se les presenta como organización social es poder llegar a tiempo con la problemática, ya que muchas veces cuando comienzan a problematizar su adicción, ya es un poco tarde, por lo tanto la idea es poder concientizar a los vecinos acerca del consumo de todas las sustancias que puedan generar dependencia y enfermedad, en general.

Casa Pueblo logra articular con algunos centros de salud, en caso de algún inconveniente de salud primaria, pero cuando hablamos acerca de lo que es consumo específicamente, el Municipio no brinda muchos lugares donde se pueda derivar, y de hecho no hay cupos para psiquiatras. Algunas veces se reciben demandas de patologías que no tienen que ver con el consumo problemático y no pueden brindar una buena asistencia ya que no se cuenta con un espacio municipal ni provincial donde derivar.

Antes de finalizar la jornada, se realizó una ronda con los vecinos y vecinas presentes, donde contaron sus distintas experiencias y testimonios, con la intención de informar también a la comunidad sobre las guardias de 24 horas que están realizando. Actualmente el espacio realiza varias actividades recreativas, educativas y sobre todo asistenciales y en cuanto a las problemáticas de consumo se brinda asistencia con psicologos y psicologas, terapia individual y grupal, asesoramiento a los familiares y círculo de mujeres.

Lis Diaz, concejala del Frente de Todos de Tres de Febrero, también participó de la jornada y expresó frente a los vecinos y vecinas que asistieron: ‘‘Quienes estaban en la calle, quienes no salían en la televisión, quienes seguían sosteniendo este trabajo importante pero invisible eran las organizaciones sociales.’’

Al finalizar la jornada, algunas vecinas y compañeras de las organizaciones sociales y la Casa Pueblo quisieron elevar una denuncia dirigida a las autoridades municipales, ya que el intendente Valenzuela no se hizo presente durante lo transcurrido en los últimos días, y nacionales, ya que entienden que la intervención policial del barrio Puerta 8 es meramente mediática y solo logra la estigmatización de quienes viven la tragedia.

Veronica Rodriguez, responsable del predio del Club J. J. Urquiza en Libertador y familiar de víctimas, expresó: ‘‘No queremos volver, de vuelta levantarnos a la mañana, escuchar el teléfono sonar y que nos digan ‘compañeras hagamos algo porque hay compañeros que volvieron a caer en el hospital. No queremos eso devuelta. No estén diciendo no porque los pibes tienen la culpa porque salen a comprar’’, esto tiene que acabar ya, no queremos llorar a ningun pibe más en el barrio’’.

Por Movimiento Evita Tres de Febrero