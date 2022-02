Diputados se refirieron al acuerdo con el FMI

“Eso tiene implicancias no solamente para el gobierno nacional, sino también para el sector privado, para las provincias y para todo aquel que tenga que renegociar deudas. Es fundamental que la Argentina vuelva a los mercados voluntarios de deuda y por eso es tan importante este acuerdo con el FMI”, afirmó.

“Si bien nosotros no conocemos los detalles, en principio somos propicios y propensos a que el acuerdo sea convalidado por el Congreso y por nuestra Cámara de Diputados”, agregó.

El diputado del bloque PRO, Alberto Asseff, aseguró que “la Argentina necesita un acuerdo con el FMI” y, si bien “hay mejores acuerdos que el que aparentemente se va a celebrar”, consideró “se necesita un acuerdo porque no puede caer en default, que sería gravísimo para el pueblo argentino, empezando por el pueblo más vulnerable y más marginal”