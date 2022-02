“Unión Sanfernandina” realizó su primer ensayo previo al Gran Corso Familiar

Otra vecina, Sandra, opinó: “Con muchas expectativas después de un año en que no estuvo. Con muchas ansias de ver y disfrutar las mejores comparsas de San Fernando que son espectaculares y el carnaval muy lindo. Van a venir a verlo mis parientes de Entre Ríos”.

Las vecinas y vecinos que se acercaron a ver los preparativos también dijeron lo suyo. Matías, de Virreyes, dijo: “Me parece espectacular, porque yo soy de Corrientes, y me encantan las comparsas, por eso me llega tanto ‘Unión Sanfernandina’. Vine con mi familia a ver los preparativos, y cuando empiece el Corso vendremos a disfrutarlo”.

Y su compañero Maximiliano agregó: “La ansiedad la tenemos desde el día uno que supimos que lo podíamos realizar de nuevo; para nosotros fue muy triste el año pasado por no poder salir. Creemos que la energía que se vive en los carnavales hace muy bien a la gente y a nosotros también, así que la energía crece día a día para salir con todo”.