Avanza la obra de la Plaza Bolivia en la ciudad de Grand Bourg

“Hace algunos años, antes de empezar la gestión junto a Leo Nardini, Malvinas Argentinas no contaba con plazas y los vecinos, me incluyo, teníamos que ir a las plazas de distritos aledaños”, expresó Noe Correa, y finalizó: “Una de las políticas públicas que llevamos adelante junto a Leo, es justamente, recuperar estos espacios verdes para el disfrute de las familias, para que puedan hacer deporte, y hacer distintas actividades culturales y recreativas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com