Género: Se pone en marcha el Plan de Protección Social Travesti Trans en Ituzaingó

El programa prevé asistencia económica exclusivamente destinada a la compra de alimentos, a través del otorgamiento de un monto fijo de 4 mil pesos mensuales. Podrán inscribirse personas travestis y trans mayores de 18 años, en condiciones de vulnerabilidad social. No podrán hacerlo las y los menores de 18 años; quienes posean más de un inmueble y/o un vehículo con una antigüedad menor a 10 años; y quienes se encuentren inscriptos en el Monotributo o Régimen General Tributario.

This site is protected by wp-copyrightpro.com