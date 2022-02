San Isidro: Arranca la inscripción para la Colonia Náutica Juvenil

En caso de no contar con la tarjeta ciudadana pueden gestionarla telefónicamente al 4512-3567; por mail a [email protected] ; o ingresando a la siguiente página web .

En la sede de esta colonia juvenil, el Campo de Deportes 9, en Gaetán Gutiérrez 457, Bajo de San Isidro, se ofrecerán variadas disciplinas como Kayak, Laser, Stand Up Paddle, Windsurf y Vela.