Las ligas infantiles de AFA se jugarán en el polideportivo de Grand Bourg

Armando González, por su parte, expresó: “El senador Luis Vivona fue quien me alentó a que intente entrar en AFA, y así lo hicimos, porque el polideportivo de Grand Bourg ya tenía una historia de afiliación en AFA. Este año tuvimos la respuesta de confirmación, lo que es un gran paso para muchos chicos. Esto es fútbol nacional, y una salida para trascender en el fútbol”. Y anticipó: “Para el mes de noviembre esperamos incluir a la categoría 2013”.

