Brown: “No podemos negar la necesidad de un acuerdo con el FMI”

Brown destacó la presentación de un proyecto de Ley que impulsa un acompañamiento al sector agropecuario, al momento que aseguró que “el campo está en mejores condiciones que otros años, porque los commodities han subido, y la carne sigue siendo muy demandada por China”. Sin embargo las retenciones siguen “quitando valor a la producción”, dijo, y las limitaciones a las exportaciones cárnicas “no deberían existir”, si no, se debería trabajar en un incremento de la producción.

“El FMI ya no es más lo que se imagina como Estados Unidos, si no la sumatoria de los países del mundo, incluidos China y Rusia”, por lo que considera que, “si nos peleamos con el Fondo, nos peleamos con todos”.

“Veo con optimismo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la medida que se realice”, consideró el ex legislador, “el que requiere una cantidad de requisitos, exigencias y planteos, y por tal motivo, tiene acompañantes, y tiene detractores”. “No podemos negar la necesidad de un acuerdo con el FMI”, exclamó Brown, a pesar de las discrepancias en la coalición de gobierno “en cuanto a los condicionamientos que pone el organismo para acordar”.