Manzur y Katopodis supervisaron el avance de obras en Florencio Varela

De la recorrida por las obras también participó el diputado nacional del Frente de Todos y ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, en cuya gestión de gobierno comenzaron las obras en el arroyo.

“A la obra pública no la frenó la pandemia y no la frena el acuerdo con Fondo Monetario Internacional. Es decisión del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de un gobierno que está convencido de que de la mano de la obra pública, de la defensa del trabajo argentino y la industria nacional es como vamos a salir”, afirmó a su vez Katopodis.