“Es una satisfacción muy grande usar el Fondo Educativo en las necesidades de los edificios escolares”, sostuvo Fernández

En primer lugar, estuvieron en la Escuela Primaria 81 y en el Jardín de Infantes 959 del barrio La Perla, donde se construyen nuevas aulas y baños. Luego visitaron la obra de ampliación de la Escuela Secundaria 79 del barrio Yaraví, donde también se construyen nuevas aulas y baños, que no solo van a beneficiar a esta institución sino también a la Escuela Primaria 74.

This site is protected by wp-copyrightpro.com