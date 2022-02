Se realizó una kermesse y una nueva peña a cielo abierto en San Fernando

Cientos de vecinas y vecinos disfrutaron de una original “Kermesse por los barrios” organizada por el Municipio que presentó a la Compañía Nacional de Autómatas “La Musaranga”, con sus títeres y juegos mecánicos, y sumó clases abiertas de talleres municipales en la Plaza Malvinas Argentinas. A su vez, en el anfiteatro del Parque del Bicentenario, hubo una gran peña que subió al escenario a “Soltando Coplas” y “Clave Folklórica”, con un gran cierre a cargo del reconocido grupo “La Sacha Fuga”.

La Plaza Malvinas Argentinas, en Garibaldi y Guatemala, fue el ámbito donde se realizó la “Kermesse por los barrios”, una actividad municipal que incluyó a la Compañía Nacional de Autómatas “La Musaranga” y clases abiertas de arte en gomaeva, danzas árabes con la profesora Macarena Ludueña, y de rock and roll con el profesor Luis Fernández, y también exposición de trabajos en telar. A su vez, el Parque del Bicentenario fue el lugar donde el Municipio de San Fernando organizó una nueva peña a cielo abierto, de la que participaron conjuntos y artistas locales.

Néstor Torchia, director de Turismo y Cultura del Municipio, estuvo presente y expresó: “Estamos en la peña, realmente muy acompañados por la gran concurrencia de vecinos que participan de esta actividad durante la tarde, que incluyó una clase abierta. Subieron al escenario los grupos locales Soltando Coplas y Clave Folklórica, con un gran cierre a cargo de La Sacha Fuga, muy reconocido a nivel nacional”.

“Invitamos a los vecinos a que se acerquen a las distintas actividades que organiza el Municipio, y que nos sigan por las redes sociales para estar informados de la variada oferta de Cultura”, finalizó.

Rodney Rodríguez Núñez, del área de Cultura del Municipio, presente en la kermesse, explicó: “Estamos muy felices compartiendo con los vecinos esta actividad que ofrece juegos mecánicos, títeres, marionetas, clases abiertas y la presencia de nuestros Talleres Municipales que muestran su producción artística. Hay una participación muy buena de toda la familia, niños, papás y abuelos, y éste es el principal objetivo, generar el encuentro desde la cultura”. “Cada fin de semana estaremos visitando con la kermesse una nueva plaza o espacio verde de San Fernando”, concluyó.

Entre los vecinos que concurrieron al anfiteatro del Parque del Bicentenario a disfrutar de la Peña, Alicia, que es hija de santiagueños, dijo: “Llevo el folklore en la sangre, me encanta. Siempre me gustó. El año pasado, obviamente no pudimos venir por la pandemia, pero lo he disfrutado los años anteriores que se hizo. Siempre que pude venir bailo, porque me encanta la danza tradicional. Les digo a los vecinos que vengan, porque la pasamos muy bien con los cuidados correspondientes. Esto es renacer y disfrutar de nuestra danza folklóricas que son las más lindas. y para mí es un orgullo”.

María, vecina de Virreyes, agregó: “Me encanta, ya lo extrañaba. Mi compañero no pudo venir hoy, si no vengo siempre. Los músicos son excelentes, igual que los profesores enseñando”.

Y Gustavo, integrante del grupo “Soltando Coplas”, concluyó: “Venimos a compartir esta tarde de folklore. Para nosotros es un orgullo y una alegría muy grande estar junto a los vecinos de San Fernando, semana a semana se renuevan los artistas, compañeros y colegas. Acá hay mucha movida folklórica, y lo que más nos pone contentos es la juventud que viene a bailar. Para quienes tenemos cierta edad es lindo ver que el folklore continúa y se renueva transmitiéndose a las nuevas generaciones. Los jóvenes son mejores músicos y bailarines, y eso para el folklore es importantísimo. Agradezco al Municipio de San Fernando por hacer posible que podamos presentar lo que hacemos”.

Mónica D´Alessandro, la profesora de artesanías en goma eva, destacó: “Me gusta mucho esto porque es muy creativo, enseña a los chicos a hacer cosas y para el barrio es muy importante. Ahora están participando aproximadamente 20 chicos, y vienen más; les encanta, trabajan cortando, pegando y pintando”.

Y Ana Torrano, profesora de telar y bordado, agregó: “Es muy bueno, porque hay mucha gente que no conoce esta producción, y vienen a preguntar cómo se hace, si son caros los telares y dónde se enseña. No es algo muy caro, Cultura me entregó dos telares que tengo en el taller con los que aprenden las alumnas, y hay mucho entusiasmo. Las clases empiezan en abril y finalizan en diciembre. En el taller la gente la pasa bien”.

En cuanto a los vecinos de la kermesse, Marta, que vive a pocas cuadras de la plaza y concurrió con su familia, dijo: “Me parece muy bien, para que jueguen los chicos. Esto les viene de maravilla. Se divierten ellos y nosotros también viendo danzas árabes y el rock and roll”.