Nueva edición de “La noche de las vacunas” en Ituzaingó

Los y las mayores de 3 años que aún no hayan recibido la primera y segunda dosis de la vacuna, pueden acercarse a cualquier vacunatorio de la Provincia. A su vez, las personas mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas, personal de salud, seguridad y educación, y personas gestantes o que estén amamantando, pueden acceder sin turno a la tercera dosis o refuerzo.

