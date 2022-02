Ciclo de charlas peronistas en Tres de Febrero

Al respecto, Horacio Alonso dijo:“Queremos que compañeros de distintos puntos del distrito, integrantes y no integrantes de esta agrupación, puedan tener un acercamiento con nuestra conducción y al peronismo nato de nuestro general”. Y agregó: “Nosotros tenemos un compromiso con la unidad y creemos que le corresponde a la Mesa Peronista de Tres de Febrero presidir el Consejo del Partido Justicialista. Buscamos una síntesis para que todos los espacios o sectores estén representados, pero si no se llegase a encontrar, la democracia interna tiene que enriquecer a los partidos para generar una organización de cuadro y amplificar los términos de un debate. Cuando el debate trasciende una oficina y se instala en las calles, ahí es cuando el objetivo de un consejo está cumplido.”

