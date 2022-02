María Eugenia Vidal estuvo en San Martín y mostró su apoyo a Santiago López Medrano

En una confitería de Villa Ballester, la diputada nacional María Eugenia Vidal y Santiago López Medrano, ex candidato a intendente de San Martín, se reunieron con emprendedores locales. Entre muchos temas, conversaron sobre las problemáticas y las trabas que enfrentar al querer arrancar con su negocio propio y sobre los proyectos que la ex gobernadora está preparando para aliviar la carga impositiva de estos sectores.

“Cada vez que me junto con emprendedores siempre me repiten lo mismo, no necesitamos que nos ayuden, sino que no nos pongan trabas y que hagan más simples las cosas. En la campaña nuestro bloque prometió no aumentar ningún impuesto y ese es el camino que queremos transitar. Creemos firmemente que, con una baja de impuestos, estamos acompañando a los que emprenden, y generando más trabajo”, señaló Vidal.

Por su parte, López Medrano, quien formó parte del gabinete de la ex gobernadora como ministro de Desarrollo Social, expresó: “En San Martín, nuestro bloque envió varios proyectos al Concejo Deliberante para ayudar a los comerciantes que la estaban pasando mal durante la cuarentena como, por ejemplo, la ley de emergencia gastronómica y la exención de tasas municipales”. Y agregó: “Es muy gratificante juntarse con emprendedores porque te hacen ver que no todo está perdido, y que hay mucho talento y ganas de estar mejor”.

Más tarde, María Eugenia Vidal y Santiago López Medrano se reunieron con los concejales del bloque Juntos San Martín, para conversar sobre el trabajo parlamentario y el armado local. Participaron de la reunión los concejales Ramiro Alonso López, Ignacio Do Rego, Javier Fernández y la consejera escolar, Silvana Tulli.

“Planificamos el trabajo que vamos a llevar a cabo en el Concejo este año, y le contamos nuestras propuestas a María Eugenia. Como venimos haciendo hace muchos años, vamos a seguir trabajando para lograr el cambio que merece San Martín”, finalizó el ex candidato a intendente.