Massa: “Un agro industrializado es el mejor aliado que Argentina puede tener para los próximos años”

En tanto, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, expresó que la iniciativa “es positiva, ya que fomenta la inversión productiva agroindustrial con distintos incentivos”. “El Consejo Agroindustrial tiene enormes expectativas en que se debata, se apruebe y si es posible se mejore. Es la primera vez, en muchos años, que tenemos esta oportunidad y no tenemos que desaprovecharla”, añadió Paseyro.

This site is protected by wp-copyrightpro.com