Bella Vista: Un auto volcó en avenida Francia, frente al corredor

El coche quedó girado sobre la puerta del conductor, lo que obligó al muchacho que manejaba a salir por la ventana del acompañante. Afortunadamente no sufrió heridas.

